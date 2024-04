Alto contraste

A+

A-

Violência: faxineira vítima de estupro por patrão diz ter medo de sair às ruas, em Ribeirão Preto

Os crimes sexuais assustam as mulheres no interior de São Paulo: são quase seis casos de estupro por dia em média no estado, além de casos de assédio e importunação sexual. Em Ribeirão Preto, uma auxiliar de limpeza que foi violentada no trabalho tem medo de andar na rua porque o criminoso continua solto. Uma advogada explica o que devem fazer as mulheres que passam por esse tipo de trauma.