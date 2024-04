Burning Fest: evento com entrada gratuita reúne churrasqueiros no final de semana em Ribeirão Preto Festival reúne assadores de todo o Brasil para apreciar a arte do churrasco

