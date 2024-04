Caso Agnaldo: homem que diz ter sido preso injustamente pode ser solto pelo STJ Agnaldo foi indiciado por um roubo que teria acontecido em Brodowski. No dia do crime, uma câmera de segurança registrou Agnaldo saindo do trabalho, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Caso Agnaldo: homem que alega ter sido preso injustamente pode ser solto pelo STJ

Tem novidade no caso de Agnaldo Canindé, de 29 anos, o homem que alega ter sido preso injustamente e chegou a enviar uma carta para a Record, contando sua história. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir nos próximos dias pela absolvição ou condenação de Agnaldo, indiciado por um roubo que teria acontecido em Brodowski. No dia do crime, uma câmera de segurança registrou Agnaldo saindo do trabalho, em Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 09/04/2024.