Adolescente que matou família toda em SP passou o final de ano em Ribeirão Preto

O adolescente de 16 anos que matou pai, mãe e irmã em São Paulo esteve em Ribeirão Preto em dezembro do ano passado para as festas de fim de ano. Solange Aparecida Gomes, de 50 anos, era de Ribeirão Preto e foi assassinada juntamente com o marido e a filha adolescente dentro de casa. O jovem foi apreendido pela Polícia, que busca por imagens de câmeras de segurança para tentar entender toda a dinâmica do crime.

*Reportagem exibida em 21/05/2024.