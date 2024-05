Alto contraste

Ana Júlia: imagens mostram últimos momentos de jovem morta com tiro do marido em Ribeirão Preto

Tem novidades no caso da jovem Ana Julia Borsoi, de 19 anos, que morreu após ser baleada pelo marido Matheus Augusto Pinto, de 20 anos, no final de abril, em Ribeirão Preto. O jornalismo da Record Interior obteve acesso a imagens inéditas do casal no dia do crime, momentos antes e depois de Ana Julia ser morta com um tiro supostamente acidental de uma arma que Matheus manuseava. Em entrevista, a família de Ana Júlia diz que está sendo chantageada por familiares de Matheus, e que pediu a guarda do filho do casal.

*Reportagem exibida em 09/05/2024.