Justiça avalia habeas corpus de acusada de matar namorado em Ribeirão Preto

Aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo o pedido de habeas corpus protocolado pela defesa da fotógrafa Brenda Xavier, acusada de matar o namorado, o corretor de imóveis Carlos Felipe Camargo da Silva, no início de março, em Ribeirão Preto. Familiares do corretor dizem que Felipe teria sido morto por Brenda após terminar o relacionamento deles; Brenda nega as acusações e alega legítima defesa, afirmando que era vítima de violência doméstica.

*Reportagem exibida em 09/04/2024.