Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Caso Rosinai: Bombeiros fazem buscas com retroescavadeira por mulher desaparecida em Cristais Paulista Família espera encontrar pelo menos uma pista que leve ao paradeiro de Rosinai

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil retomaram nesta terça (7) as buscas por Rosinai Cardoso, que desapareceu após a casa pegar fogo, na zona rural de Cristais Paulista. As equipes usaram uma retroescavadeira, mas apenas encontraram o cachorrinho de estimação da moradora, que estava carbonizado. As buscas devem ser retomadas nesta quarta (8), e a família espera encontrar pelo menos uma pista que leve ao paradeiro de Rosinai.

*Reportagem exibida em 07/05/2024.