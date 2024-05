Alto contraste

Criminosos invadem escola, furtam torneiras e quebram armários em Ribeirão Preto

Uma escola foi alvo de furtos duas vezes nesse final de semana, em Ribeirão Preto. Funcionários do Centro de Educação Infantil (CEI) Dr. Roberto Taranto, no bairro Sumarezinho, descobriram os furtos na manhã desta segunda (27), quando chegaram na escola. Os suspeitos entraram pelo forro do berçário, furtaram torneiras, bombas de água do parque aquático e os indivíduos depredaram os armários da escola. Ninguém foi preso até o momento.

*Reportagem exibida em 27/05/2024.