Exclusivo: novas imagens mostram momento em que carro roubado capota durante baile funk, em Ribeirão Preto

Seguimos falando das denúncias de bailes funk que estão incomodando vizinhos todos os finais de semana, no Jardim Progresso, em Ribeirão Preto. Somente no último sábado (13), dois acidentes de trânsito aconteceram durante os pancadões. O Cidade Alerta teve acesso também com exclusividade às imagens de câmeras de segurança de um dos acidentes, que terminou com um carro roubado capotado em uma avenida da Zona Oeste.

*Reportagem exibida em 16/04/2024.