Família pede ajuda para encontrar idoso com Alzheimer desaparecido, em Franca

Continua desaparecido Valmir Dornelles, de 67 anos, que sofre com Mal de Alzheimer, desaparecido desde a última quarta (1º). O filho do idoso deu detalhes do desaparecimento do pai; a família está recebendo muitas informações e buscando por pistas que levem ao paradeiro de Valmir.

*Reportagem exibida em 03/05/2024.