Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Frentista pula em córrego, corta cinto e salva motorista que caiu com carro em Ribeirão Preto Carro caiu no córrego Retiro Saudoso, na Avenida Francisco Junqueira, na manhã desta quarta (17)

Alto contraste

A+

A-

Frentista pula em córrego, corta cinto e salva motorista que caiu com carro em Ribeirão Preto

Um carro caiu no córrego da Avenida Francisco Junqueira, na manhã desta quarta (17), em Ribeirão Preto. A motorista do veículo foi socorrida por frentistas de um posto de combustíveis; um deles chegou a cortar o cinto de segurança do carro para retirar a vítima.

*Reportagem exibida em 17/04/2024.