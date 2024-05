Alto contraste

Funcionário dos Correios vive momentos de tensão após ser feito refém por assaltantes em Ribeirão Preto

Um funcionário dos Correios foi feito refém durante assalto nesta sexta (3), no bairro Ribeirão Verde, em Ribeirão Preto. A Polícia Militar recebeu a informação do roubo e conseguiu deter o suspeito em um posto de combustíveis. Durante o roubo, o funcionário foi colocado no compartimento de carga do veículo com uma camiseta no rosto para não reconhecer os assaltantes.

*Reportagem exibida em 03/05/2024.