Homem desaparecido há 2 meses é localizado após reportagem no Cidade Alerta Interior Waldemir sumiu 1 dia após ter chegado do Maranhão, de onde é natural; ele foi encontrado nesta quarta (17), no Centro de Ribeirão Preto

A Record mostrou nesta terça (16) no Cidade Alerta Interior, o desaparecimento do Waldemir Oliveira Lima, de 39 anos. Ele saiu de casa há quase dois meses em Ribeirão Preto, 1 dia após ter chegado do Maranhão, de onde é natural. Depois que a reportagem foi exibida, muitas pessoas entraram em contato com a família e ele foi localizado na manhã desta quarta (17), no Centro de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 17/04/2024.