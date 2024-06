Alto contraste

Homem que atirou em jovem por engano em estacionamento vai responder em liberdade, em Ribeirão Preto

Vai responder em liberdade o homem que atirou contra um jovem no estacionamento de uma casa noturna, na madrugada deste domingo (2), na região da Baixada, no Centro de Ribeirão Preto. Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, foi atingido por disparos feitos por Rafael Mazucato, de 41 anos, enquanto estava no estacionamento, mas ele não tinha nenhuma relação com a briga que havia acontecido minutos antes no local. Ele está internado em estado gravíssimo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 03/06/2024.