Homem se encontra com a ex-mulher e é morto em assalto, em Ribeirão Preto Criminoso saiu de uma mata fechada e anunciou o roubo; celular e carro da vítima foram levados

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem assassinado a tiros durante um assalto nesta quinta (11), no bairro Cândido Portinari, Zona Leste de Ribeirão Preto. Segundo boletim de ocorrência, a vítima falava com ex-mulher no meio da rua, quando um criminoso saiu de uma mata fechada e anunciou o roubo.

*Reportagem exibida em 12/04/2024.