Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Irmãos acusados de sequestrar e matar homem vão a júri popular em Serrana

A Justiça marcou para o dia 28 de maio, na Câmara de Serrana, o julgamento de Rosangela Aparecida Moreno Ferreira. Ela é acusada de sequestrar e matar Ricardo de Moraes Leghi, de 36 anos, em dezembro de 2022, em Serrana. Rosângela teria planejado a execução do auxiliar de serviços gerais com a ajuda do irmão, Marcelo, depois que ela acreditou que Ricardo teria invadido a casa dela e furtado uma motocicleta. Mas a Polícia nunca atribuiu esse furto à vítima.

*Reportagem exibida em 06/05/2024.