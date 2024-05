Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Jovem de 24 anos morre após bater carro de frente com caminhão em Ribeirão Preto Acidente ocorreu no começo da tarde desta quarta (15), na Rodovia Mário Donegá

Um motorista de 24 anos morreu no começo da tarde desta quarta (15), na Rodovia Mário Donegá, entre Ribeirão Preto e Dumont. O jovem dirigia um carro, que bateu de frente com um caminhão; ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

*Reportagem exibida em 15/05/2024.