Justiça absolve trio acusado de matar contador a mando de líder religioso, em Franca Júri entendeu que houve falta de provas para condenar os réus pela morte de Alexander Terêncio; mandante do crime segue foragido

A Justiça absolveu nesta quinta (25) os três homens acusados de executar o contador Alexander Terêncio, em 2021, em Franca. Mesmo confessando o crime para a Polícia Civil, durante as investigações, o trio não sustentou a versão no tribunal e por falta de provas, vai ganhar a liberdade. O líder religioso Juliano Melo, que seria o mandante do crime, continua foragido.

*Reportagem exibida em 25/04/2024.