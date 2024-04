Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Ladrão de celular tenta fugir, mas é cercado e preso pela Polícia Militar em Ribeirão Preto

A Polícia Militar de Ribeirão Preto prendeu nesta sexta (19) um criminoso suspeito de roubar um celular de uma mulher que se preparava para entrar no trabalho, no começo da semana, em Serrana. Ao ver a viatura, durante abordagem no bairro Ipiranga, o criminoso tentou fugir, mas acabou preso.

*Reportagem exibida em 19/04/2024.