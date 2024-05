Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Mãe de jovem morto por dívida com traficantes chora e pede justiça, em Cristais Paulista João Vitor Duarte Santos, de 22 anos, morreu após ser esfaqueado na rua por criminosos; mãe pede justiça

Uma mulher vive um drama pessoal após perder o filho para as drogas. João Vitor Duarte Santos, de 22 anos, foi morto após ser esfaqueado no meio da rua, em Cristais Paulista. Tudo motivado por dívidas com traficantes. A mãe sofre por não ter conseguido salvá-lo, mas quer que a justiça seja feita.

*Reportagem exibida em 20/05/2024.