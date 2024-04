Alto contraste

Motociclista perde a memória após ser atingido por carro, em Franca

Um entregador está à procura de um motorista que fugiu sem prestar socorro após fazer uma conversão proibida e atingi-lo, em Franca. Com o impacto, a vítima bateu a cabeça e perdeu a memória - porém as marcas do acidente ainda estão no corpo e na motocicleta, que ficou completamente destruída.

*Reportagem exibida em 22/04/2024.