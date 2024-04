Alto contraste

Motorista que teria provocado acidente fatal se apresenta à Polícia, em Rifaina

Se apresentou nesta quarta (10) à Polícia Civil o motorista que teria provocado um acidente que terminou com 2 homens mortos e outros 4 feridos durante uma festa de despedida de solteiro, neste sábado (6), na Rodovia Cândido Portinari, em Rifaina. De acordo com o delegado, o motorista se apresentou com o advogado e deu a versão dele do acidente; não foram revelados detalhes do depoimento.

*Reportagem exibida em 10/04/2024.