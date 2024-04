Alto contraste

Mulher que matou ex-marido queimado é condenada a 9 anos de prisão em Ribeirão Preto

A Justiça condenou a 9 anos de prisão Tauana Polo Danta, acusada de matar o ex-marido Maxwill Danta da Silva, em março de 2021, em Ribeirão Preto. O julgamento dela aconteceu nesta quinta (18), no Fórum de Ribeirão Preto. Tauana teria ateado fogo no ex-marido após uma discussão sobre uma cobrança da pensão da filha do casal; Maxwill chegou a ser internado com 52% do corpo carbonizado, mas não resistiu aos ferimentos.

*Reportagem exibida em 18/04/2024.