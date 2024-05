Mulher que teria matado homem com a ajuda do irmão vai a júri popular, em Serrana Ricardo de Moraes Leghi, de 36 anos, foi sequestrado e morto em 2022; corpo dele nunca foi achado

Alto contraste

A+

A-

Mulher que teria matado homem com ajuda do irmão vai a júri popular em Serrana

Acontece nesta terça (28) o julgamento de Rosângela Aparecida Moreno Ferreira, acusada de sequestrar e matar o auxiliar de serviços gerais Ricardo de Moraes Leghi, de 36 anos, em Serrana. O crime aconteceu em dezembro de 2022; Rosângela teria planejado a execução com a ajuda do irmão, Marcelo dos Santos Moreno. Ela está presa há mais de 1 ano e vai a júri pelos crimes de tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela Desde o crime, a dupla nunca revelou os detalhes do que fizeram com a vítima e onde deixaram o corpo.

*Reportagem exibida em 27/05/2024.