Novo comandante do Corpo de Bombeiros fala sobre projetos para atender a população de Ribeirão Preto Atual comandante do 9º GB, tenente-coronel Rodrigo Moreira Leal vai para a reserva

Nesta quinta (2), recebemos no Cidade Alerta o major Vitor Puato, comandante interino do Nono Grupamento de Bombeiros de Ribeirão Preto. Puato vai assumir o comando do grupamento dos Bombeiros em breve, quando o tenente-coronel Rodrigo Moreira Leal vai para a reserva, ou seja, aposentadoria. Puato falou sobre os projetos para atender a população de Ribeirão Preto e região.

*Reportagem exibida em 02/05/2024.