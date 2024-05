Alto contraste

Polícia apreende 300kg de maconha escondidos em caçamba de veículo em Ribeirão Preto

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde desta quinta (23) cerca de 300kg de maconha armazenados na caçamba de um veículo que vinha do Mato Grosso do Sul. A abordagem foi na Rodovia Mário Donegá, no sentido Dumont a Ribeirão Preto. Dois homens que estavam no veículo foram presos; eles já têm passagens por tráfico, contrabando e tentativa de homicídio.

*Reportagem exibida em 23/05/2024.