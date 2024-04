Polícia Militar prende homem que praticava furtos no Centro de Ribeirão Preto Policiais chegaram ao suspeito com a ajuda das câmeras do programa Guardiões da Cidade

Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 15/04/2024 - 09h38 (Atualizado em 15/04/2024 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share