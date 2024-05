Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende 22 pessoas em megaoperação contra o tráfico de drogas em Mococa

A Polícia Civil cumpriu 101 mandados de busca e de prisão contra o tráfico de drogas, na manhã desta quinta (16), em Mococa. A operação começou durante a madrugada e teve o apoio de 300 policiais das regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba, Vargem Grande do Sul e Mogi Guaçu. O grupo criminoso reunia mais de 500 pessoas que impulsionavam a prática do tráfico de drogas e vigiavam as ações das polícias Civil, Militar e das Guardas Civis Municipais (GCMs). Ao todo, 22 pessoas foram presas.

*Reportagem exibida em 16/05/2024.