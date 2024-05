Polícia prende homem em operação contra desmanches em Ribeirão Preto Força-tarefa conjunta das polícias Civil e Militar e do Detran-SP encontrou duas motos com sinal adulterado

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar e do Detran-SP em desmanches prendeu em flagrante um homem por receptação, na manhã desta segunda (27), em Ribeirão Preto. No estabelecimento do suspeito, foram encontradas duas motos com sinais adulterados; o local também estava irregular, de acordo com a Polícia Civil.

*Reportagem exibida em 27/05/2024.