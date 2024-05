Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Polícia prende homem ligado a facção com mais de 30 tijolos de maconha, em Ribeirão Preto Suspeito foi surpreendido pelos investigadores enquanto manuseava as drogas; dinheiro e celular também foram apreendidos

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende homem ligado a facção com mais de 30 tijolos de maconha, em Ribeirão Preto

A Polícia Civil realizou uma apreensão de grande quantidade de drogas na tarde desta segunda (6), no bairro Valentina Figueiredo, Zona Norte de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia, um homem suspeito de manusear e comercializar as drogas foi preso em flagrante; ele é integrante de uma facção criminosa em Ribeirão Preto. No total, foram apreendidos 21kg de maconha em diversos tabletes, uma balança de precisão, R$ 4 mil em espécie e um telefone celular.

*Reportagem exibida em 06/05/2024.