Destinação do Imposto de Renda ajuda entidades sociais de Ribeirão Preto

Destinação do Imposto de Renda ajuda entidades sociais de Ribeirão Preto

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. E a destinação do imposto devido pode ajudar muita gente, já que o contribuinte pode escolher entre os fundos do idoso ou criança e adolescente. A destinação correta desses recursos pode fazer a diferença – na Casa do Vovô, lar que acolhe dezenas de idosos em Ribeirão Preto, várias melhorias foram concretizadas.

