SP Record |Do R7 Record Interior SP

Agrishow 2024: máquinas garantem sustentabilidade e rentabilidade no campo Expositoras têm produtos que atendem todos os tamanhos de propriedades e necessidades do agronegócio

Alto contraste

A+

A-

Agrishow 2024: máquinas garantem sustentabilidade e rentabilidade no campo

A Agrishow 2024, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, segue até sexta (3) em Ribeirão Preto. As 800 marcas expositoras têm produtos que atendem todos os tamanhos de propriedades e necessidades do agronegócio; são inovações que garantem aumento da rentabilidade e da sustentabilidade no campo.

*Reportagem exibida em 30/04/2024.