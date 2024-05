SP Record |Do R7 Record Interior SP

Agrishow 2024 termina com R$ 13,6 bilhões em negócios, em Ribeirão Preto Aumento nas vendas é de 2% na comparação com a edição de 2023

A Agrishow 2024 terminou nesta sexta (3) em Ribeirão Preto com um balanço de mais de R$ 13,6 bilhões em negócios, o que representa um aumento de 2% na comparação com 2023. No último dia, os visitantes aproveitaram para fechar negócios, e os produtores rurais, para trocar experiências em busca de oportunidades.

*Reportagem exibida em 03/05/2024.