Atacarejo em alta: Ribeirão Preto ganha nova unidade do Paulistão Atacadista

Economia: o ‘atacarejo’ foi um dos segmentos do setor varejista que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. O modelo de negócio que une atacado e varejo em uma mesma empresa tem conquistado cada dia mais clientes que não deixam de procurar o preço mais baixo. Nesta terça (7), Ribeirão Preto ganhou uma nova unidade do Paulistão Atacadista, marca do Grupo Savegnago voltada ao atacarejo.

*Reportagem exibida em 07/05/2024.