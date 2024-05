SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Baixa adesão à vacina da gripe deixa autoridades de Saúde em alerta em Brodowski

A baixa procura pela vacina da gripe tem deixado em alerta as autoridades em Saúde: em todo o estado de São Paulo, a cobertura não passa de 33%. Em Brodowski, por causa do aumento no número de casos, a Prefeitura passou a recomendar o uso de máscaras.

*Reportagem exibida em 21/05/2024.