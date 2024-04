Dia de Combate ao Câncer: tratamento inovador é desenvolvido pelo Hemocentro de Ribeirão Preto Terapia Car-T Cell usa células do próprio paciente e pode revolucionar o combate ao câncer no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Dia de Combate ao Câncer: tratamento inovador é desenvolvido pelo Hemocentro de Ribeirão Preto

Nesta segunda (8), é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Até 2025, são esperados mais de 700 mil novos casos da doença no Brasil. E uma esperança está sendo desenvolvida no Hemocentro de Ribeirão Preto: é a terapia Car-T Cell, um tratamento inovador, que usa células do próprio paciente e que pode revolucionar o combate ao câncer no Brasil.

*Reportagem exibida em 08/04/2024.