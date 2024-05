Enchentes no Rio Grande do Sul mobilizam voluntários na região de Ribeirão Preto Grandes empresas e cidadãos trabalham juntos para ajudar as vítimas da tragédia

Enchentes no Rio Grande do Sul mobilizam voluntários na região de Ribeirão Preto

A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul tem mobilizado todo o país. Segundo a Defesa Civil, 327 mil pessoas estão fora de casa no estado. Em Ribeirão Preto, grandes empresas e cidadãos comuns trabalham juntos para ajudar as vítimas das enchentes.

*Reportagem exibida em 10/05/2024.