Estudantes do Ensino Médio têm aulas de educação financeira em Ribeirão Preto Cerca de 50 mil alunos de Ribeirão e região vão aprender a lidar melhor com o dinheiro

Alto contraste

A+

A-

Estudantes do Ensino Médio têm aulas de educação financeira em Ribeirão Preto

Estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino começaram a ter aula de educação financeira. Na região de Ribeirão Preto, cerca de 50 mil alunos vão aprender a lidar melhor com o dinheiro – o objetivo é trazer conhecimento e fazer com que os jovens escapem do endividamento na vida adulta.

*Reportagem exibida em 09/04/2024.