Filarmônica da USP homenageia a jornalista Érica Amendola, em Ribeirão Preto Jornalista e incentivadora do acesso à cultura morreu de câncer, aos 63 anos

A terça (28) foi dia de música clássica e homenagem no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto. A Orquestra Filarmônica da USP realizou um concerto em homenagem à jornalista Érica Amêndola, uma incentivadora do acesso à cultura, que morreu de câncer no final de abril, aos 63 anos.

*Reportagem exibida em 28/05/2024.