Frio chegando: começa a Campanha do Agasalho 2024 em Ribeirão Preto Peças arrecadadas serão distribuídas para entidades assistenciais e famílias carentes

O inverno só chega no dia 21 de junho, mas em Ribeirão Preto a Campanha do Agasalho 2024 já começou. A ação vai beneficiar famílias carentes da cidade; as doações podem ser deixadas em sete pontos de coleta espalhados por Ribeirão.

*Reportagem exibida em 24/04/2024.