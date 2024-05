SP Record |Do R7 Record Interior SP

Gato brasileiro Xartrux, de 13kg, é candidato a maior gato do mundo Animal esteve em exposição que movimentou shopping de Ribeirão Preto no final de semana

O candidato a maior gato do mundo esteve neste final de semana em Ribeirão Preto. O Xartrux pesa quase 13kg e esteve numa exposição que movimentou um shopping da cidade; ele mora com a tutora, em Jaú, e já está no livro dos recordes.

*Reportagem exibida em 20/05/2024.