Helena e Heloiza: família de gêmeas siamesas pede ajuda em Ribeirão Preto

As gêmeas siamesas Helena e Heloiza, internadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, já deixaram a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estão no quarto. A família toda se mudou de São José dos Campos para Ribeirão Preto, já que o processo de separação das meninas só deve começar no final de 2025. O problema agora é a falta de dinheiro para custear as despesas de casa.

*Reportagem exibida em 28/05/2024.