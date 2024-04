SP Record |Do R7 Record Interior SP

Homem fica ferido e tem moto destruída após cair em buraco, em Franca Moto se partiu ao meio após passar em buraco; moradores reclamam dos problemas no asfalto do bairro

Um homem ficou ferido e teve a moto destruída depois de passar em um buraco, nesta segunda, 8, no Jardim Bonsucesso, em Franca. Os moradores reclamam dos problemas no asfalto do bairro.

*Reportagem exibida em 09/04/2024.