Instituto do Livro abre inscrições para oficinas literárias gratuitas, em Ribeirão Preto





A Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para oficinas literárias, que começam no dia 22 de abril. O objetivo desse projeto do Instituto do Livro é incentivar a leitura, a escrita, e até mesmo descobrir novos talentos da literatura na região.

*Reportagem exibida em 15/04/2024.