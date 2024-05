Alto contraste

A+

A-

Mirage Circus abre lote de ingressos solidários para ajudar o Rio Grande do Sul

Segue intensa a mobilização em todo o país para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em Ribeirão Preto, tem ingressos solidários para apresentações do Mirage Circus, o maior circo da América Latina; as doações arrecadadas serão revertidas para os moradores afetados pelas cheias no RS.

*Reportagem exibida em 14/05/2024.