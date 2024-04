Projetos entre educação e agronegócio valorizam o trabalho no campo em Ribeirão Preto ‘Crianças no Agro’ e ‘Agro na Escola’ trabalham ensino como forma de valorizar o que vem do campo

SP Record|Do R7 Record Interior SP 26/04/2024 - 10h35 (Atualizado em 26/04/2024 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share