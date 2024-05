Alto contraste

Queimadas aumentam 300% em 2024 e preocupam autoridades da região de Ribeirão Preto

Representantes de 29 prefeituras da região estiveram nesta segunda (27) no Ministério Público de Ribeirão Preto. A audiência foi para alertar sobre a preocupação com as queimadas na região: entre janeiro e maio de 2024, os incêndios aumentaram mais de 300% na comparação com o mesmo período do ano passado.

*Reportagem exibida em 27/05/2024.