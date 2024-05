Sem obras no Centro, vendas do Dia das Mães devem aumentar 8% em Ribeirão Preto Data é considerada a segunda melhor para o comércio, atrás apenas do Natal

Alto contraste

A+

A-

Sem obras no Centro, vendas do Dia das Mães devem aumentar 8% em Ribeirão Preto

Domingo (12) é Dia das Mães e o comércio vai funcionar em horário especial em várias cidades a partir desta sexta (10). Os lojistas estão otimistas com a data, considerada a segunda melhor para o comércio. Em Ribeirão Preto, sem as obras no Centro, a expectativa é de que as vendas sejam até 8% maiores do que no ano passado.

*Reportagem exibida em 09/05/2024.