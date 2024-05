Alto contraste

Sistema Free Flow: rodovia SP-333 terá pedágio sem cancela entre Itápolis e Jaboticabal

Uma rodovia da região será a primeira a ter pedágio sem cancela no interior de São Paulo. A partir do segundo semestre, os motoristas que trafegarem pela SP-333, no trecho entre Itápolis e Jaboticabal, começam a pagar pedágio por meio do sistema chamado free flow.

*Reportagem exibida em 16/05/2024.