SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Vacinação contra a gripe é ampliada para maiores de 6 meses em Ribeirão Preto

As cidades da região de Ribeirão Preto têm um novo desafio na Saúde: após o Ministério da Saúde liberar a vacina da gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade, será preciso ampliar a cobertura. Em Ribeirão Preto, até agora, o imunizante só foi aplicado em 26% das pessoas que fazem parte de grupos prioritários, enquanto a meta é de 90%.

*Reportagem exibida em 03/05/2024.